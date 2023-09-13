На Украине взяли ответственность за атаку на Севастополь

Украинские войска заявили, что нанесли удары по объектам Севастополя

Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли ответственность за атаку на объекты Севастополя. Об этом заявило управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

«13 сентября ВСУ нанесли успешные удары по средствам ВМС и портовой инфраструктуре в Корабельной бухте Севастополя», — сказано в заявлении украинской армии.

Утром 13 сентября ВСУ нанесли удар десятью ракетами по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе, при этом были повреждены два находившихся на ремонте корабля. Кроме того, три украинских безэкипажных катера пытались атаковать отряд кораблей Черноморского флота.

В Минобороны РФ сообщили, что поврежденные в ходе атаки украинской армии корабли продолжат службу.