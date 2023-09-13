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15:12, 13 сентября 2023Бывший СССР

На Украине взяли ответственность за атаку на Севастополь

Украинские войска заявили, что нанесли удары по объектам Севастополя

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли ответственность за атаку на объекты Севастополя. Об этом заявило управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

«13 сентября ВСУ нанесли успешные удары по средствам ВМС и портовой инфраструктуре в Корабельной бухте Севастополя», — сказано в заявлении украинской армии.

Утром 13 сентября ВСУ нанесли удар десятью ракетами по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе, при этом были повреждены два находившихся на ремонте корабля. Кроме того, три украинских безэкипажных катера пытались атаковать отряд кораблей Черноморского флота.

В Минобороны РФ сообщили, что поврежденные в ходе атаки украинской армии корабли продолжат службу.

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    Кристина Есикова
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