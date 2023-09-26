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12:46, 26 сентября 2023Спорт

Спортивный юрист рассказала о грозящем Валиевой наказании

Юрист Анцелиович рассказала, что Валиевой грозит до четырех лет дисквалификации

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала о наказании, грозящем российской фигуристке Камиле Валиевой. Слова специалиста приводит KP.RU.

«Думаю, что с учетом ее статуса "защищенного лица", будут рассматривать вопрос о санкциях в виде выговора или двух лет дисквалификации», — выразила предположение Анцелиович. Она подчеркнула, что статус «защищенного лица» (присвоен Валиевой, поскольку на момент нарушения антидопинговых правил она не достигла 16 лет — прим. «Ленты.ру») сильно влияет на рассмотрение дела и может спасти фигуристку.

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Анцелиович отметила, что шанс на оправдание спортсменки есть, если Спортивный арбитражный суд (CAS) поддержит сторону Валиевой, не признающей вину. Юрист добавила, что Российское антидопинговое агентство запрашивает для фигуристки минимально возможную санкцию в виде предупреждения, Международный союз конькобежцев требует два года, а Всемирное антидопинговое агентство — четыре года дисквалификации.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

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    Андрей Стрельцов
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