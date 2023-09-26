В России спрогнозировали новый виток роста цен на легковые автомобили

Российские дилеры спрогнозировали рост цен на легковые авто на на 30% процентов

Автодилеры прогнозируют, что рост цен на новые легковые машины в России продолжится. Об этом сообщил вице-президент и исполнительный директор профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов. Его слова приводит РИА Новости.

По словам эксперта, в общей сложности за 2023 год рост цен ожидается на уровне 30 процентов в годовом выражении. Жигалов отметил, что повышение утильсбора и серьезные колебания курса рубля уже привели к подорожанию авто, а к концу года можно говорить о дальнейшем повышении цен.

Ранее стало известно, что автомобили в России резко подорожали из-за роста утильсбора и ослабления рубля. С 1 августа рекомендованные розничные цены изменились у 127 комплектаций машин, в то время как в июле пересматривали стоимость лишь 52 модификаций. Так, «Москвич 3» и «Москвич 3Е» подорожали на 10,1-11 процента, а УАЗ «Патриот» — на 8,3 процента соответственно.

Также россиянам дали советы по покупке авто. Директор направления автомобилей с пробегом автомобильного маркетплейса FRESH Максим Солодовник в разговоре с «Лентой.ру» порекомендовал не откладывать покупку машины, если она нужна сейчас.