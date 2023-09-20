Россиянам дали советы по покупке авто

Автоэксперт Солодовник посоветовал не откладывать покупку машины

Если автомобиль необходим сейчас, то не стоит откладывать покупку, убежден директор направления автомобилей с пробегом автомобильного маркетплейса FRESH Максим Солодовник. Советами по приобретению легкового транспортного средства он поделился с «Лентой.ру».

По словам эксперта, в последние несколько лет российский авторынок практически не бывает стабильным из-за различных факторов — начиная от пандемии и заканчивая геополитикой. «Соответственно, стоимость автомобилей в ближайшее время снижаться не будет. При этом рост цен на новые авто всегда негативно отражается на средней стоимости автомобилей на вторичном рынке, так как потребительский спрос смещается при этом на авто с пробегом», — сообщил Солодовник.

На вторичном рынке входят в список лидеров по продажам иномарки, отметил он. Но при их приобретении есть риски, предупредил автоэксперт. Среди них, например, задержка в поставках комплектующих и увеличение их стоимости. В то же время с ремонтом и обслуживанием иномарок проблем не возникнет, считает собеседник «Ленты.ру», так как дилеры ответственно относятся к лояльности своих клиентов и продолжают оказание услуг в полном объеме.

«В данном случае лучше присмотреться к китайским автомобилям — как в сегменте новых авто, так и с пробегом. У них вышеперечисленные риски минимальны», — рекомендовал Солодовник.

Ранее стало известно, что автомобили в России резко подорожали из-за роста утильсбора и ослабления рубля. С 1 августа рекомендованные розничные цены изменились у 127 комплектаций машин, в то время как в июле пересматривали стоимость лишь 52 модификаций. Так, «Москвич 3» и «Москвич 3Е» подорожали на 10,1-11 процента, а УАЗ «Патриот» — на 8,3 процента соответственно. Эксперты убеждены, что в сентябре и октябре цены продолжат расти.

