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17:58, 27 сентября 2023Мир

В США описали роль Украины фразой «всего лишь пешка»

Экс-офицер Хо: США не передают Украине даже старые танки, потому что она пешка

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

США не спешат передавать Вооруженным силам Украины (ВСУ) даже старые модели танков, которые списали со службы, поскольку Украина в этой ситуации «всего лишь пешка». Об этом заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, сообщает РИА Новости.

Хо считает, что Соединенные Штаты не хотят, чтобы ВСУ имели в арсенале самую современную военную технику, потому что ее легко смогут перехватить российские военные. «Почему нам потребовалось целых восемь месяцев, чтобы отдать им 31 Abrams, который был произведен еще до войны в Персидском заливе? Понимаете, происходящее сейчас связано с тем, что Украина всего лишь пешка», — сказал экс-офицер.

Эксперт также отметил, что ВСУ в целом будет тяжело применять танки в боях против Российской армии, так как они легко могут быть уничтожены.

Ранее стало известно, что США на данный момент отправили на Украину менее половины обещанных Киеву танков Abrams. Предполагается, что сейчас ВСУ получили от восьми до десяти единиц танков вместо обещанных 31. Однако Military Watch Magazine (MWM) сообщает, что американские танки Abrams, скорее всего, будут легкой мишенью для российских военных из-за активного применения на передовой артиллерии и мин.

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    Дарья Балацкая
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