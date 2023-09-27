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10:01, 27 сентября 2023Мир

Куратору подготовки бойцов ВСУ в Британии закрыли въезд в Россию

МИД России закрыл въезд куратору бойцов ВСУ в Великобритании Радакину

Фото: Peter Nicholls / Reuters

МИД России ввел ограничения и закрыл въезд в РФ начальнику Штаба обороны вооруженных сил Великобритании и куратору бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) Энтони Радакину. Об этом говорится в заявлении на сайте российского дипломатического ведомства.

«В список граждан Великобритании, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию, вошли, в частности, курирующий подготовку боевиков ВСУ на британской территории начальник Штаба обороны вооруженных сил Великобритании Радакин», — сообщили в ведомстве.

Кроме него, в список также вошли 23 представителя военно-политического истеблишмента, журналистского корпуса и научного сообщества Британии.

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    Семен Александров
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