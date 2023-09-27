Россия расширила санкции против Великобритании

РФ расширила список персональных санкций против Британии, включив 23 человека

Россия расширила санкционные списки против Великобритании. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

«Принято решение о расширении российского "стоп-листа" за счет включения в него представителей военно-политического истеблишмента, журналистского корпуса и научного сообщества Великобритании (всего 23 человека)», — указали в министерстве.

В МИД также отметили, что включенным в санкционные списки британским гражданам, в частности начальнику Штаба обороны вооруженных сил Великобритании Энтони Радакину, курирующему подготовку военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), отныне запрещен въезд в Россию.

Ранее Великобритания ввела санкции против 11 граждан России за их действия в киберпространстве. В списках значатся граждане, которые якобы причастны к созданию программ-вымогателей и которые подозреваются в намерении подорвать национальную безопасность Британии.