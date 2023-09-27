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09:41, 27 сентября 2023Ценности

Российская актриса станцевала в бикини на камеру

Кадр: @agataagata

Российская и латвийская актриса и телеведущая Агата Муцениеце станцевала на камеру в откровенном образе. Соответствующая сторис появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В опубликованном видео 34-летняя артистка примерила раздельный купальник телесного цвета, состоящий из бюстгальтера и трусов на завязках. При этом звезда исполняла танцевальные движения под музыку, демонстрируя подтянутое тело с кубиками пресса в области живота.

Кроме того, Муцениеце заплела темные волосы средней длины в косу и отказалась от косметики на лице. В качестве аксессуаров она выбрала солнцезащитные очки.

Ранее в сентябре Агата Муцениеце показала фигуру в откровенном наряде. В размещенном ролике звезда предстала в гостиничном номере на фоне моря в разноцветном бикини, состоящем из бюстгальтера без бретелей и трусов на низкой посадке.

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    Екатерина Ештокина
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