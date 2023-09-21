Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:01, 21 сентября 2023Ценности

Российская актриса показала фигуру в бикини

Кадр: @agataagata

Российская и латвийская актриса и телеведущая Агата Муцениеце показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В размещенном ролике 34-летняя звезда предстала в гостиничном номере на фоне моря в разноцветном бикини, состоящем из бюстгальтера без бретелей и трусов на низкой посадке. При этом знаменитость танцевала и демонстрировала татуировки на теле. Кроме того, она распустила длинные темные волосы.

«Кажется, такое утро достойно рилса. Ну а что? [Модели Эмили] Ратаковски можно, а мне нет? Просто называйте меня Агатаковски», — подписала она пост, который набрал более 48 тысяч лайков.

Ранее в сентябре Агата Муцениеце показала естественную внешность без косметики. 34-летняя артистка запечатлела себя на фоне деревьев в спортивном образе, состоящем из серого топа с принтом и черной бейсболки. Звезда отказалась от макияжа, и на ее лице были заметны веснушки.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости

    Карабах капитулировал перед Азербайджаном. Почему Армения сдала земли, за которые воевала 30 лет?

    Лавров в шутку рассказал о единственной проблеме России

    Мужчина случайно нашел у себя в саду чемодан с костями

    Российская компания создала аналог дрона-камикадзе «Герань»

    Зал ГА ООН опустел во время выступления Шольца

    США выразили надежду на перемирие в Карабахе

    Определены самые популярные у россиян автомобили

    Главы МИД стран БРИКС поддержали реформу Совбеза ООН

    Лавров встретился с главой МАГАТЭ в ГА ООН

    Слушания по делу Хантера Байдена перенесли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости