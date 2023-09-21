Российская актриса показала фигуру в бикини

Российская и латвийская актриса и телеведущая Агата Муцениеце показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В размещенном ролике 34-летняя звезда предстала в гостиничном номере на фоне моря в разноцветном бикини, состоящем из бюстгальтера без бретелей и трусов на низкой посадке. При этом знаменитость танцевала и демонстрировала татуировки на теле. Кроме того, она распустила длинные темные волосы.

«Кажется, такое утро достойно рилса. Ну а что? [Модели Эмили] Ратаковски можно, а мне нет? Просто называйте меня Агатаковски», — подписала она пост, который набрал более 48 тысяч лайков.

Ранее в сентябре Агата Муцениеце показала естественную внешность без косметики. 34-летняя артистка запечатлела себя на фоне деревьев в спортивном образе, состоящем из серого топа с принтом и черной бейсболки. Звезда отказалась от макияжа, и на ее лице были заметны веснушки.