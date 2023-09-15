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18:20, 15 сентября 2023Ценности

Российская актриса показала лицо без макияжа

Фото: @agataagata

Известная российская актриса Агата Муцениеце показала естественную внешность без косметики. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

34-летняя артистка запечатлела себя на фоне деревьев в спортивном образе, состоящем из серого топа с принтом и черной бейсболки. Звезда отказалась от макияжа, и на ее лице заметны веснушки.

В качестве аксессуаров Муцениеце выбрала массивные наушники. Кроме того, на снимке видно, что звезда пробежала дистанцию в 7,42 километра за 55 минут.

Ранее телеведущая Виктория Боня показала реакцию друзей на пластическую операцию ее лица. На размещенных кадрах 43-летняя звезда стоит спиной к камере, прикрывшись руками перед встречей с приятелями. Затем в опубликованном видео стоящие напротив Бони мужчина и женщина рассмеялись.

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    Екатерина Ештокина
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