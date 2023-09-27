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20:11, 27 сентября 2023Наука и техника

ЕС призвал Apple открыть свою экосистему для конкурентов

Reuters: от Apple потребовали открыть свою экосистему для конкурентов в Европе

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон призвал компанию Apple не препятствовать конкуренции в Евросоюзе (ЕС). Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, недавно Бретон встречался в Брюсселе с руководителем Apple Тимом Куком. Чиновник потребовал от компании открыть для конкурентов тщательно охраняемую экосистему аппаратного и программного обеспечения. Неизвестно, что ответил Бретону Кук, компания Apple также отказалась от комментариев.

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«Следующая задача Apple и других крупных технологических компаний в соответствии с Законом о цифровых рынках (DMA) — открыть свои "ворота" конкурентам», — заявил еврокомиссар в разговоре с Reuters. Тьерри Бретон подчеркнул, что владельцы iPhone должны иметь возможность пользоваться конкурентоспособными услугами — будь то браузеры, магазины приложений или электронные кошельки.

Бретон также заявил, что проблемы безопасности экосистемы американской компании связаны с ее закрытостью. «Регулирование ЕС способствует инновациям без ущерба для безопасности и конфиденциальности», — добавил он.

Корпорация Apple представила смартфоны серии iPhone 15 и прочие продукты на презентации 12 сентября. Устройства получили порт UBS-C — судя по всему, таким образом в компании отреагировали на требование Евросоюза оснащать продаваемые в Европе гаджеты единым портом.

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    Андрей Ставицкий
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