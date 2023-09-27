Стало известно о возвращении бывших подчиненных Пригожина под Артемовск

CNN: бывшие подчиненные Пригожина вернулись под Артемовск

Бывшие подчиненные бизнесмена Евгения Пригожина, которому принадлежала частная военная компания (ЧВК) «Вагнер», вернулись под Артемовск. Об этом пишет телеканал CNN.

«Да, "Вагнер" тоже здесь», — заявил украинский военный с позывным Грув. По его словам, у бойцов появились новые командиры, и они вернулись.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что структуры ЧВК «Вагнер» де-юре не существует, поэтому высказаться о ее дальнейшей судьбе сложно. При этом он уточнил, что существует группа «Вагнер», которая внесла значительный вклад в ход специальной военной операции на Украине.

24 августа президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на падение самолета с главой ЧВК «Вагнер» Пригожиным на борту, заявив, что его страна не имеет к этому никакого отношения.

