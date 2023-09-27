Китайцы массово устремились в Москву

Комитет по туризму Москвы: количество китайских туристов возросло в шесть раз

Китайские туристы массово устремились в Москву, их количество в 2023 году возросло в шесть раз в сравнении с 2022 годом. Об этом заявил исполняющий обязанности первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель столичного Комитета по туризму Евгений Козлов, передает ТАСС.

По словам высокопоставленного чиновника, КНР сейчас на первом месте по въездному потоку из стран дальнего зарубежья, в том числе прибывающих с деловыми целями. «У нас 50 рейсов в неделю из Москвы в Китай сейчас, это очень много, и это большие борты», — добавил он.

Козлов подчеркнул, что есть и немалый турпоток из государств Ближнего Востока. Он отметил, что гости из этих стран предпочитают пятизвездочные отели в Центральном административном округе столицы.

Козлов также сообщил, что амбициозная цель столичных властей — увеличить туристический поток из стран Латинской Америки. «Транспортное плечо сейчас делает невыгодным их перелеты в Россию, — пояснил он. — Но там миллионы людей могут себе это позволить, так что это потенциальная зона роста».

Ранее стало известно, что первая группа туристов из Китая прибыла в Приморский край по безвизовому режиму. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал, что в общей сложности 22 сентября через автомобильный пункт пропуска в Приморье по безвизу приедут 64 человека в составе четырех туристических групп.