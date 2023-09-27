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19:42, 27 сентября 2023Культура

Мать звезды «Эйфории» рассказала о реанимировании сына во время передозировки

Мать актера Клауда рассказала о реанимировании сына во время передозировки

Фото: FS / Globallookpress.com

Мать звезды сериала «Эйфория» Ангуса Клауда Лиза рассказала о попытках реанимирования сына во время передозировки. Интервью с ней публикует People.

«Я начала трясти его и кричать. Сильно толкнула, он упал на пол», — призналась женщина. По ее словам, увидев сына без сознания, она позвала соседку, чтобы та вызвала по телефону службу спасения. Сама Клауд не могла этого сделать, так как не хотела оставлять пострадавшего одного, она также пыталась реанимировать его, делая искусственное дыхание рот в рот.

Мать артиста подчеркнула, что тот принимал препараты, подавляющие работу центральной нервной системы. Женщина также вспомнила, что последним, кто видел живым 25-летнего актера, был его дядя Кевин. Мужчина отметил, что его племянник выглядел тогда «подтянутым и здоровым».

Ранее режиссер «Эйфории» Сэм Левинсон рассказал, как пытался помочь Ангусу Клауду в борьбе с наркотической зависимостью. Во время съемок второго сезона сериала он начал замечать, что артисту нужна помощь. Клауда, известного по роли наркоторговца Феско, не стало 1 августа этого года.

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    Сергей Равин
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