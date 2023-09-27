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10:13, 27 сентября 2023Культура

Режиссер «Эйфории» рассказал о попытках спасти звезду сериала от зависимости

Режиссер «Эйфории» рассказал, как помещал звезду сериала Ангуса Клауда в рехаб
Ангус Клауд

Ангус Клауд. Кадр: сериал «Эйфория»

Режиссер сериала «Эйфория» Сэм Левинсон рассказал о том, как пытался помочь звезде проекта Ангусу Клауду, исполнившему роль Феско, в борьбе с наркотической зависимостью. Об этом он сообщил в разговоре с People.

Кинематографист поведал, что во время съемок второго сезона сериала он начал замечать, что артисту нужна помощь. Тогда по его инициативе студия HBO оплатила Клауду месячное пребывание в реабилитационном центре. После возвращения актера на съемочную площадку, Левинсон заметил, что актер все еще употребляет вещества.

«Но нельзя вот так бросать людей. Я бы никому не позволил махнуть на него рукой», — отметил режиссер, добавив, что в середине съемочного процесса Клауду опять понадобилась серьезная помощь и тогда уже сам кинематографист отвез его в рехаб.

«Самое сложное с зависимостью — найти цель в жизни. Я знал, что ему очень нравится сниматься в сериале. Он обожал команду, актеров, все. И я думал, что если лишу его этого, то не представляю, что с ним станет», — признался Левинсон.

25-летнего артиста Ангуса Клауда не стало 1 августа этого года. Причиной стала передозировка препаратов после потери отца.

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    Анастасия Астахова
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