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09:16, 27 сентября 2023Спорт

Дубль Дадонова помог «Далласу» разгромить «Миннесоту» в предсезонном матче НХЛ

Дубль Дадонова помог «Далласу» разгромить «Миннесоту» 6:1 в предсезонном матче

Фото: Jerome Miron / USA TODAY Sports / Reuters

«Даллас Старс» разгромил на своей арене «Миннесоту Уайлд» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 6:1. Победить хозяевам помог дубль российского нападающего Евгения Дадонова. Помимо него у команды отличились Джо Павелски, Джейсон Робертсон, Мэйсон Марчмент и Тайлер Сегин. Единственную шайбу гостей забросил Джуджхар Хайра. Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов в игре участие не принимал.

34-летний Дадонов пополнил состав «Далласа» в июне 2023 года. Контракт рассчитан на два года. Ранее нападающий выступал за «Монреаль Канадиенс», «Вегас Голден Найтс», «Оттаву Сенаторс» и «Флориду Пантерс», а также за петербургский СКА и челябинский «Трактор».

Сезон-2023/2024 стартует в НХЛ 11 октября. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас». В финальной серии команда победила «Флориду» со счетом 4-1.

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    Ксения Курашкина
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