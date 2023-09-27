Дубль Дадонова помог «Далласу» разгромить «Миннесоту» в предсезонном матче НХЛ

Дубль Дадонова помог «Далласу» разгромить «Миннесоту» 6:1 в предсезонном матче

«Даллас Старс» разгромил на своей арене «Миннесоту Уайлд» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 6:1. Победить хозяевам помог дубль российского нападающего Евгения Дадонова. Помимо него у команды отличились Джо Павелски, Джейсон Робертсон, Мэйсон Марчмент и Тайлер Сегин. Единственную шайбу гостей забросил Джуджхар Хайра. Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов в игре участие не принимал.

34-летний Дадонов пополнил состав «Далласа» в июне 2023 года. Контракт рассчитан на два года. Ранее нападающий выступал за «Монреаль Канадиенс», «Вегас Голден Найтс», «Оттаву Сенаторс» и «Флориду Пантерс», а также за петербургский СКА и челябинский «Трактор».

Сезон-2023/2024 стартует в НХЛ 11 октября. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас». В финальной серии команда победила «Флориду» со счетом 4-1.