Сотни россиян ошибочно призвали в ходе частичной мобилизации

Омбудсмен Москалькова заявила о демобилизации сотен ошибочно призванных россиян

Сотни ошибочно призванных в ходе частичной мобилизации россиян были демобилизованы. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, ее слова приводит ТАСС.

Как заявила омбудсмен, лишь при ее личном участии были возвращены четыреста человек, у которых действовала отсрочка или были препятствующие мобилизации заболевания. Москалькова отметила, что общее число поступивших на ошибочную мобилизацию жалоб было огромным.

«У нас поступало огромное количество обращений, что призвали и тех, кого не должны были призывать. (...) Таких демобилизаций только по моей линии было более 400», — сообщила она.

Ранее сообщалось, что в российском регионе решили демобилизовать одну категорию граждан.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября и завершилась 28 октября 2022 года. Всего из запаса призвали 300 тысяч россиян. От мобилизации в стране освободили более 830 тысяч человек — часть из них работала на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и в других социально значимых государственных сферах.