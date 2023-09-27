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18:32, 27 сентября 2023Путешествия

Пассажирам выплатили 125 тысяч рублей за полет с плохо пахнущей собакой

Пассажирам Singapore Airlines вернули деньги за полет с плохо пахнущей собакой

Фото: Bradley Caslin / Shutterstock / Fotodom

Пассажирам авиакомпании Singapore Airlines, летевшим из Парижа в Новую Зеландию, вернули деньги за билет после полета с плохо пахнущей собакой. Об этом пишет Independent.

Собеседники издания, супруги Гилл (Gill) и Уоррен Пресс (Warren Press), рассказали, что животное принадлежало их попутчику, который взял его в салон в качестве эмоциональной поддержки. По словам пассажиров, собака не только громко дышала, но и портила воздух.

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Отмечается, что пара пожаловалась перевозчику на испорченный рейс, после чего им предложили туристические ваучеры на 116 долларов (11,2 тысячи рублей). Однако пассажиров это не устроило, и они потребовали вернуть все средства за билет. В результате авиакомпания пошла навстречу клиентам и выплатила им 1300 долларов (около 125 тысяч рублей).

Позже Гилл и Уоррен заявили, что отдадут эти деньги на благотворительность.

Ранее в сентябре россиян закрыли в душном салоне самолета в аэропорту Сочи на два часа и отказались выпускать. Инцидент произошел с пассажирским лайнером российской авиакомпании Nordwind Airlines во вторник, 26 сентября. Отмечается, что на борту воздушного судна находились 250 человек.

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    Фариза Бацазова
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