Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:40, 27 сентября 2023Россия

Обнаружение обломков беспилотника в Саратовской области подтвердили

ЕДДС: в Саратовской области нашли обломки беспилотника, никто не пострадал

Кадр: Telegram-канал SHOT

Информацию, что в Саратовской области нашли обломки беспилотника, подтвердили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Калининского района российского региона. Об этом пишет ТАСС.

«Нашли обломки, на месте работают сотрудники, из Саратова приехали по линии взрывников. (…) Там работа ведется на месте», — сообщили в службе, подчеркнув, что пострадавших на месте обнаружения обломков нет.

Об обнаружении обломков ранее сообщал Shot. По его данным, обломки беспилотника заметил в поле рабочий местного сельхозпредприятия — он увидел огромную воронку. Предварительно, дрон мог двигаться в сторону военного аэродрома в Энгельсе. Деревня, где нашли обломки, находится в 420 километрах от границы с Украиной.

Впоследствии стало известно, что дрон нес на себе взрывное устройство с поражающими элементами. По предположению экспертов, рухнувший беспилотник относился к самолетному типу с размахом крыльев около трех метров.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле переадресовали Минобороны вопрос о погибших при атаке ВСУ на штаб ЧФ

    Космонавты вернулись на Землю после самого долгого полета в истории МКС

    Пассажирский самолет попал в шторм и экстренно сел с почти пустым баком

    Песков прокомментировал обращение Хиллари Клинтон к Путину

    Песков заявил о безусловной причастности Запада к взрывам на «Северных потоках»

    Аршавин оценил предложение УЕФА вернуть юношеские команды России на турниры

    Российский полковник рассказал об обстановке в районе Сватово

    Уволенная с поста спикера ВСУ трансгендер рассказала о проблеме с наемниками

    Рост российского города объяснили потоками мигрантов

    Стали известны подробности задержания бывшего главы правительства Карабаха

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости