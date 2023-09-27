Обнаружение обломков беспилотника в Саратовской области подтвердили

ЕДДС: в Саратовской области нашли обломки беспилотника, никто не пострадал

Информацию, что в Саратовской области нашли обломки беспилотника, подтвердили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Калининского района российского региона. Об этом пишет ТАСС.

«Нашли обломки, на месте работают сотрудники, из Саратова приехали по линии взрывников. (…) Там работа ведется на месте», — сообщили в службе, подчеркнув, что пострадавших на месте обнаружения обломков нет.

Об обнаружении обломков ранее сообщал Shot. По его данным, обломки беспилотника заметил в поле рабочий местного сельхозпредприятия — он увидел огромную воронку. Предварительно, дрон мог двигаться в сторону военного аэродрома в Энгельсе. Деревня, где нашли обломки, находится в 420 километрах от границы с Украиной.

Впоследствии стало известно, что дрон нес на себе взрывное устройство с поражающими элементами. По предположению экспертов, рухнувший беспилотник относился к самолетному типу с размахом крыльев около трех метров.