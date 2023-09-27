КНДР выдворит сбежавшего из Южной Кореи американского солдата
WP: власти КНДР решили депортировать американского солдата Трэвиса Кинга
Власти Северной Кореи решили депортировать рядового армии США Трэвиса Кинга, незаконно перешедшего границу Южной Кореи и КНДР. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).
Отмечается, что американский солдат признал факт незаконного проникновения на северокорейскую территорию. При этом не уточняется, когда именно начнется процедура депортации Кинга.
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