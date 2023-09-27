КНДР выдворит сбежавшего из Южной Кореи американского солдата

WP: власти КНДР решили депортировать американского солдата Трэвиса Кинга

Власти Северной Кореи решили депортировать рядового армии США Трэвиса Кинга, незаконно перешедшего границу Южной Кореи и КНДР. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

Отмечается, что американский солдат признал факт незаконного проникновения на северокорейскую территорию. При этом не уточняется, когда именно начнется процедура депортации Кинга.

Ранее Кинг попросил убежище в КНДР из-за жестокого обращения и расизма в США. Он подчеркнул, что разочарован «неравным американским обществом».