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14:49, 27 сентября 2023Мир

КНДР выдворит сбежавшего из Южной Кореи американского солдата

WP: власти КНДР решили депортировать американского солдата Трэвиса Кинга
Трэвис Кинга

Трэвис Кинга. Фото: Ahn Young-joon / AP

Власти Северной Кореи решили депортировать рядового армии США Трэвиса Кинга, незаконно перешедшего границу Южной Кореи и КНДР. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

Отмечается, что американский солдат признал факт незаконного проникновения на северокорейскую территорию. При этом не уточняется, когда именно начнется процедура депортации Кинга.

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Ранее Кинг попросил убежище в КНДР из-за жестокого обращения и расизма в США. Он подчеркнул, что разочарован «неравным американским обществом».

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    Глеб Бажуткин
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