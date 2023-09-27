Hill: тактика ВС РФ не оставляет ВСУ шансов победить в конфликте

Украина вряд ли сможет одержать верх в конфликте, заявил историк и обозреватель из США Том Мокайтис. Сомнения в возможности победы Киева он выразил в статье в американском издании The Hill.

Автор указал, что результаты украинского контрнаступления разочаровывают. По его словам, это можно объяснить несколькими факторами. «Во-первых, Россия сейчас осуществляет боевые действия таким способом, для которого ее армия лучше всего оснащена», — счел Мокайтис. Кроме того, он отметил, что превосходство Российской армии в авиации, ракетах и артиллерии позволило ей давать отпор Вооруженным силам Украины (ВСУ) и повреждать украинскую инфраструктуру за линией фронта.

«Несмотря на поддержку Запада и военную помощь на миллиарды долларов, оказанную ей США и ее союзниками, Украина до сих пор имеет в распоряжении армию советского образца», — также говорится в материале. И хотя поставки оружия могут помочь Украине держаться в конфликте, вероятно, они не определят его ход, добавил обозреватель.

По мнению автора, Киев, возможно, не сможет победить в конфликте, особенно если под этим предполагается возвращение потерянных территорий. «Очевидно, что украинцы не могут взять верх в конфликте на истощение против куда большей нации с намного более значительными богатством, численностью населения и ресурсами», — рассудил Мокайтис. Он счел возможными вариантами исхода ситуации урегулирование путем переговоров и заморозку конфликта.

Помимо того, обозреватель подчеркнул, что в США среди республиканцев растет недовольство военной поддержкой Украины. Аналогичные настроения также возникают в Европе, добавил он.

Ранее издание Al Arabiya заявило, что поражение России в конфликте на Украине невозможно. Автор материала выразил уверенность в том, что будущее Киева определило провальное контрнаступление ВСУ.

