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03:18, 27 сентября 2023Интернет и СМИ

Озвучены вероятные сценарии завершения конфликта на Украине

Al Arabiya: поражение РФ невозможно ни при каком сценарии конфликта на Украине

Фото: Vincent West / Reuters

Как бы ни завершился конфликт на Украине, поражение российской армии невозможно. Об этом написало издание Al Arabiya, рассуждая о потенциальных вариантах разрешения украинского кризиса.

«Есть не так уж и много возможных сценариев окончания российско-украинского конфликта. Победа Украины маловероятна, а поражение России — невозможно», — указано в статье.

По словам автора, будущее Украины определило провальное контрнаступление Вооруженных сил страны (ВСУ), начавшееся весной 2023 года. При этом очевидно, что США и европейские государства серьезно изменили свою политику в отношении помощи Киеву не в его пользу.

Ранее стало известно, что сенат США хочет сократить помощь Киеву до 6,15 миллиарда долларов вместо запрошенных Белым домом 24 миллиардов долларов. Проект может повлиять на размер финансовой поддержки Украины на период с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года.

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    Александра Синицына
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