Раскрыт последний гаджет Apple в 2023 году

DigiTimes: Apple выпустит планшет iPad mini 7 до конца 2023 года

Корпорация Apple может до конца года представить еще один гаджет. Об этом сообщают источники издания DigiTimes.

По словам инсайдеров, во втором квартале поставки планшетов Apple упали — снижение продолжалось два квартала подряд. Однако в конце года компания должна отгрузить большое количество устройств, что связывают с выпуском нового планшета.

Источники раскрыли, что считают таким гаджетом iPad mini седьмого поколения. Последний аппарат Apple в 2023 году может привлечь внимание к сегменту и поднять продажи устройств.

Журналисты медиа отметили, что компактный планшет не получит значительного обновления. Однако девайс может выйти с новым процессором A16 Bionic и обновленными камерами.

Последний планшет iPad mini был представлен осенью 2021 года — вместе со смартфонами серии iPhone 13. Аппарат получил 8,3-дюймовый дисплей, чип A15 Bionic, 4 гигабайта оперативной памяти, широкоугольную камеру разрешением 12 мегапикселей, порт USB-C и поддержку работы со стилусом.

22 сентября российские ретейлеры начали продажи новых смартфонов Apple. Устройства появились в магазинах в один день со всем миром, хотя американская компания ушла из России и прекратила поставки весной 2022 года.