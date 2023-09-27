Гендиректор крупной сети ломбардов пострадал в ДТП с кортежем в центре Москвы
В ДТП с кортежем в центре Москвы пострадал гендиректор сети «Мосгорломбард» Алексей Лазутин. Об этом пишет Baza в Telegram.
Как стало известно изданию, накануне Mercedes бизнесмена пересекал улицу Остоженка на зеленый сигнал светофора, по которой в это же время двигался кортеж в сопровождении двух автомобилей полиции с включенными мигалками. Как сообщили очевидцы, спецсигналы при этом не звучали.
В результате автомобиль, ехавший первым, протаранил переднюю часть Mercedes, после чего кортеж скрылся с места ДТП. По данным Baza, Лазутин серьезных травм не получил. Состояние бизнесмена не уточняется.
Об аварии с кортежем на Остоженке стало известно днем 26 сентября. Подтвержденной информации о том, за кем закреплен автомобиль, который сопровождала полиция, нет.
Ранее в Москве машина Управделами президента марки Genesis врезалась в такси в районе станции метро «Арбатская». В результате ДТП таксист получил сотрясение мозга. В сети также появились кадры с места происшествия.