Гендиректор крупной сети ломбардов пострадал в ДТП с кортежем в центре Москвы

Baza: в ДТП с кортежем в центре Москвы пострадал гендиректор «Мосгорломбарда»

В ДТП с кортежем в центре Москвы пострадал гендиректор сети «Мосгорломбард» Алексей Лазутин. Об этом пишет Baza в Telegram.

Как стало известно изданию, накануне Mercedes бизнесмена пересекал улицу Остоженка на зеленый сигнал светофора, по которой в это же время двигался кортеж в сопровождении двух автомобилей полиции с включенными мигалками. Как сообщили очевидцы, спецсигналы при этом не звучали.

В результате автомобиль, ехавший первым, протаранил переднюю часть Mercedes, после чего кортеж скрылся с места ДТП. По данным Baza, Лазутин серьезных травм не получил. Состояние бизнесмена не уточняется.

Об аварии с кортежем на Остоженке стало известно днем 26 сентября. Подтвержденной информации о том, за кем закреплен автомобиль, который сопровождала полиция, нет.

Ранее в Москве машина Управделами президента марки Genesis врезалась в такси в районе станции метро «Арбатская». В результате ДТП таксист получил сотрясение мозга. В сети также появились кадры с места происшествия.