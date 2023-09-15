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13:24, 15 сентября 2023Россия

Появились кадры с места аварии с авто Управделами президента в центре Москвы

В сети появились кадры с места ДТП с авто Управделами президента в центре Москвы

В сети опубликовали кадры с места аварии в центре Москвы, участником которой стал автомобиль Управления делами президента. Их публикует Telegram-канал «112».

На кадрах виден автомобиль такси, у которого смята передняя дверь. На месте работают сотрудники полиции.

Авария в центре столицы произошла в пятницу, 15 сентября. Автомобиль «Генезис» врезался в такси в районе станции метро «Арбатская». В результате водитель такси получил сотрясение мозга.

До этого член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев попал в ДТП в Москве. Парламентарий был за рулем личного автомобиля Mercedes, когда в него на встречной полосе въехал водитель BMW. Впоследствии стало известно, что за рулем авто, протаранившего машину депутата Гурулева, была глава департамента Счетной палаты Светлана Меркушина.

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    Анастасия Шейкина
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