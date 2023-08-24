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16:01, 24 августа 2023Россия

Врезавшимся в машину Гурулева автомобилем управляла сотрудница Счетной палаты

За рулем въехавшей в машину Гурулева автомобиля была сотрудница Счетной палаты
Светлана Меркушина

Светлана Меркушина. Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

За рулем автомобиля, протаранившего машину депутата Госдумы Андрея Гурулева, была глава департамента Счетной палаты Светлана Меркушина. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам женщины, она пыталась объехать выезжавший с парковки автомобиль. Не рассчитав траекторию движения, она въехала в машину депутата.

ДТП с участием Гурулева произошло в четверг, 24 августа. Пресс-секретарь депутата пояснил, что никто из участников аварии не получил серьезных повреждений. Сам Гурулев сообщил в Telegram, что с ним «все нормально».

Ранее были опубликованы кадры с места ДТП с участием Гурулева. На них видно стоящий поперек проезжей части Mercedes депутата.

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    Алан Босиков
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