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15:06, 24 августа 2023Россия

Появились кадры с места ДТП с участием депутата Госдумы в Москве

Появились фото с места ДТП с депутатом Госдумы Андреем Гурулевым в Москве

Кадр: Telegram-канал BAZA

Появились кадры с места ДТП с участием члена комитета Госдумы по обороне, депутата Андрея Гурулева в Москве. Кадры публикует Telegram-канал «Подъем».

Парламентарий был за рулем личного автомобиля Mercedes, когда в него на встречной полосе въехал водитель BMW. Медицинской помощи ни ему, ни остальным участникам аварии не потребовалось.

Кадр: Telegram-канал BAZA

Помощник Гурулева сообщил, что столкновение произошло по адресу улица Правды, дом 7/9. Столичный Дептранс также пишет, что на улице Правды в районе пересечения с переулком Расковой столкнулось несколько автомобилей, но не приводит других данных о происшествии.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение перекрыто в обоих направлениях», — говорится в заявлении.

Пресс-секретарь депутата Андрей Левинцев ранее также уточнял, что Гурулев двигался по своей полосе, когда в него врезались.

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    Евгения Куликова
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