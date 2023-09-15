Автомобиль Управделами президента попал в ДТП в центре Москвы

В центре Москвы в ДТП попал автомобиль «Генезис» Управления делами президента

Автомобиль Управления делами президента попал в аварию в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По его данным, авария произошла в районе станции метро «Арбатская». Автомобиль Управделами главы государства «Генезис» врезался в такси. В результате ДТП водитель такси получил сотрясение мозга.

Пока неизвестно, кто виноват в аварии. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев попал в ДТП в Москве. Парламентарий был за рулем личного автомобиля Mercedes, когда в него на встречной полосе въехал водитель BMW. Медицинской помощи ни ему, ни остальным участникам аварии не потребовалось. Впоследствии стало известно, что за рулем авто, протаранившего машину депутата Гурулева, была глава департамента Счетной палаты Светлана Меркушина.