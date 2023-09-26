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11:53, 26 сентября 2023Россия

Кортеж с мигалками устроил ДТП в центре Москвы и скрылся

Baza: кортеж с мигалками устроил ДТП в центре Москвы и скрылся с места аварии
СюжетДТП в Москве:

Кадр: Telegram-канал Baza

Кортеж из трех автомобилей со спецсигналами устроил ДТП в центре Москвы и скрылся с места аварии. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По информации издания, кортеж в сопровождении двух автомобилей полиции двигался по Остоженке. Первая машина въехала во внедорожник у дома №10, после аварии кортеж уехал дальше.

Сообщается, что, по словам очевидцев, проблесковые маячки были включены, однако звуковых сигналов не было, что нарушает принцип приоритета на дороге. Информации о том, за кем закреплен автомобиль в настоящее время, нет.

В мае 2022 года сообщалось о ДТП с участием кортежа главы Калмыкии Бату Хасикова. Авария случилась на трассе «АстраханьЭлистаСтаврополь». Внедорожник Toyota Land Cruser из кортежа чиновника выехал на встречную полосу и врезался в Kia Rio.

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    Варвара Кошечкина
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