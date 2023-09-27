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15:48, 27 сентября 2023Мир

Захарова назвала Макрона фантазером из-за слов о сговоре России и Азербайджана

Захарова: назвав Россию сообщницей Азербайджана, Макрон дал волю фантазии

Фото: Gonzalo Fuentes / Pool / AP

Назвав Россию сообщницей Азербайджана, которая поддерживает угрожающие целостности Армении действия, президент Франции Эмманюэль Макрон дал волю «богатой фантазии». Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, трансляция брифинга доступна на YouTube.

«Что могу сказать: фантазер. Такое завернуть можно было только с очень богатой фантазией», — подчеркнула дипломат.

Захарова указала на отсутствие в ясности формулировок Макрона, допустив, что французский лидер знает про территориальную целостность Армении то, «чего не знает больше никто, кроме него или тех, кто ему это писал». Она отметила, что налицо очередная попытка возложить ответственность на Россию, «используя какую-то странную лексику про угрозу территориальной целостности и не определяя, что конкретно имеется в виду».

В качестве примера дипломат привела политику Парижа на африканском континенте, где вначале он дает обещания, а в критический момент отказывается от них и покидает страны Африки.

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