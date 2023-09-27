Опубликованы кадры трагедии Ил-76 в Мали

В сети опубликованы кадры крушения Ил-76 ВВС Мали

В сети опубликованы кадры крушения Ил-76 Военно-воздушных сил (ВВС) Мали, который во время посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Об этом сообщает портал Aviation Source.

На кадрах видно, как самолет не смог вовремя приземлиться и затормозить из-за слишком большой скорости при посадке, поэтому он выкатился за пределы полосы, столкнулся с вершиной оврага и загорелся.

Отмечается, что самолет перевозил оборудование и людей, информация о пострадавших не уточняется.

Ранее СМИ Malijet сообщали, что причиной трагедии стала неисправность бака воздушного судна. В данный момент на место происшествия в регионе Гао выехали пожарные и спасатели.