Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:16, 27 сентября 2023Мир

Опубликованы кадры трагедии Ил-76 в Мали

В сети опубликованы кадры крушения Ил-76 ВВС Мали

В сети опубликованы кадры крушения Ил-76 Военно-воздушных сил (ВВС) Мали, который во время посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Об этом сообщает портал Aviation Source.

На кадрах видно, как самолет не смог вовремя приземлиться и затормозить из-за слишком большой скорости при посадке, поэтому он выкатился за пределы полосы, столкнулся с вершиной оврага и загорелся.

Отмечается, что самолет перевозил оборудование и людей, информация о пострадавших не уточняется.

Ранее СМИ Malijet сообщали, что причиной трагедии стала неисправность бака воздушного судна. В данный момент на место происшествия в регионе Гао выехали пожарные и спасатели.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине узнали об уголовном преследовании главкома ВСУ. Что известно о «деле Залужного»?

    В Армении пообещали принять все меры для возвращения Варданяна из Баку

    В ООН призвали гарантировать права этнических армян в Нагорном Карабахе

    Бондарчук пришел с супругой на премьеру фильма про Конюхова

    На Западе высказали опасения из-за атак Украины на Россию

    Дачников научили избавляться от вредителей

    Осужденные за шпионаж украинцы попали на видео ФСБ

    Мужчина пригласил женщину на свидание и попросил помочь с замороженными крысами

    Российский футболист пожаловался на зарплату в норвежском клубе

    Пассажирам выплатили 125 тысяч рублей за полет с плохо пахнущей собакой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости