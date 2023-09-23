Стали известны подробности крушения самолета в Мали

Malijet: самолет потерпел крушение в Гао при попытке зайти на посадку

Самолет Ил-76, который потерпел крушения в Мали, разбился при заходе на посадку. Подробности произошедшего сообщает портал Malijet.

Источник издания описывает момент крушения борта. По его словам, белый самолет разбился недалеко от аэропорта. «Вскоре он загорелся», — сообщил он.

Malijet утверждает, что причиной трагедии стала неисправность бака воздушного судна. В данный момент на место происшествия в регионе Гао выехали пожарные и спасатели.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщал, что самолет, предположительно, принадлежал частной военной компании бизнесмена Евгения Пригожина, однако эта информация не подтвердилась.