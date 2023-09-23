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16:17, 23 сентября 2023Мир

Стали известны подробности крушения самолета в Мали

Malijet: самолет потерпел крушение в Гао при попытке зайти на посадку

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самолет Ил-76, который потерпел крушения в Мали, разбился при заходе на посадку. Подробности произошедшего сообщает портал Malijet.

Источник издания описывает момент крушения борта. По его словам, белый самолет разбился недалеко от аэропорта. «Вскоре он загорелся», — сообщил он.

Malijet утверждает, что причиной трагедии стала неисправность бака воздушного судна. В данный момент на место происшествия в регионе Гао выехали пожарные и спасатели.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщал, что самолет, предположительно, принадлежал частной военной компании бизнесмена Евгения Пригожина, однако эта информация не подтвердилась.

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    Варвара Кошечкина
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