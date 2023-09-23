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14:42, 23 сентября 2023Мир

Стало известно о крушении самолета ЧВК Пригожина в Африке

Военкор Котенок: Ил-76, предположительно ЧВК Пригожина, потерпел крушение в Мали
СюжетКрушение самолета Пригожина

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Самолет, предположительно принадлежащий частной военной компании (ЧВК) бизнесмена Евгения Пригожина, разбился в Африке. Об этом в Telegram пишет военный корреспондент Юрий Котенок.

По данным военкора, потерпел крушение транспортный самолет Ил-76. Уточняется, что авиакатастрофа произошла в регионе Гао, Мали. Причины аварии не называются.

Ранее газета The Washington Post писала о судьбе бойцов ЧВК Пригожина в Африке после трагедии с бизнесменом. От бойцов частной военной компании в Центрально-Африканской Республике потребовали подписать контракт с Министерством обороны.

По словам советника президента ЦАР Фиделя Гуанджика, если бойцы откажутся подчиняться Минобороны России, то им ничего не останется, кроме как покинуть страну. Газета также сообщила, что с аналогичной целью российская делегация посетила и Мали, где также действовала ЧВК.

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    Варвара Кошечкина
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