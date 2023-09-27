В Минздраве оценили предложение продавать лекарства через вендинговые аппараты

Минздрав: продажа лекарств через вендинговые аппараты вызывает вопросы

Инициатива предпринимателей продавать рецептурные лекарства через вендинговые аппараты вызывает много вопросов. Об этом, оценивая предложение, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, его цитирует ТАСС.

Газета «Коммерсантъ» ранее сообщила, что московские предприниматели обратились в Минздрав с просьбой разрешить продажу рецептурных лекарств через вендинговые аппараты. Такие предложения неоднократно поступали от аптечных сетей — на их основе разработана инициатива, которая призвана улучшить доступность лекарств, говорится в материале.

«Мы пока не получали соответствующих предложений, однако возможность их реализации вызывает вопросы, прежде всего связанные с безопасностью пациентов», — заявил помощник министра.

Он указал на необходимость хранения лекарств в специальных условиях, которые сложно обеспечить в период нахождения упаковки в автомате. Помимо этого, неясно, как реализуют оформление выбытия проданных лекарств в системе маркировки и идентификация покупателям, сказал Кузнецов и подчеркнул, что при покупке лекарства в автомате невозможно получить консультацию фармацевтического работника, как это бывает при личном обращении в аптеку.

В феврале Минздрав утвердил список рецептурных препаратов, разрешенных для дистанционной продажи в рамках пилотного проекта. Перечень формировался с учетом критериев, утвержденных правительством страны. В него вошли 904 международных непатентованных наименования разных терапевтических групп. В перечне нет лекарств, которые нужно принимать строго под наблюдением врача, сильнодействующих, наркотических или психотропные препаратов, а также содержащих этиловый спирт.