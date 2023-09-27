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08:43, 27 сентября 2023Россия

В России захотели разрешить продажу препаратов через автоматы

«Ъ»: В России захотели разрешить продажу препаратов через вендинговые автоматы

Фото: Unsplash

Московские предприниматели обратились в Минздрав с просьбой разрешить продажу рецептурных лекарств через вендинговые аппараты. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Уточняется, что ранее неоднократно поступали соответствующие обращения от аптечных сетей — на их основе разработана инициатива, которая призвана улучшить доступность лекарств. Продавать рецептурные лекарства можно с помощью системы электронных рецептов на основе QR-кода.

Отмечается, что вендинговые аппараты можно было бы установить как в поликлиниках, так и в других учреждениях.

Ранее терапевт Артем Меринов назвал активированный уголь бесполезным препаратом. Также бесполезным средством он назвал зеленку. Кроме того, гомеопатические препараты, нередко встречающиеся в аптечках, нельзя считать полноценными лекарствами, заявил он.

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    Юлия Мискевич
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