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19:41, 27 сентября 2023Моя страна

В Северной Осетии отметили Всемирный день туризма

Всемирный день туризма отметили во Владикавказе

Кадр: телекомпания «Осетия-Ирыстон»

В столице Северной Осетии, Владикавказе, отметили Всемирный день туризма. Об этом пишет портал «Осетия-Ирыстон».

Отмечается, что для жителей и гостей республики организовали ярмарку ремесленников, мастер-классы по вышивке национальных платков.

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«Любителям спорта Федерация по современному мечевому бою устроила настоящие сражения, — говорится в сообщении. — Участники праздника дегустировали осетинские пироги и пиво, были и народные танцы».

Мероприятие организовал Фонд развития туризма региона.

Ранее в сентябре стало известно, что в Северной Осетии захотели в ближайшее время организовать иммерсивные экскурсии по знаковым местам Владикавказа. Об этом заявила врио председателя комитета республики по туризму Мадина Тебиева.

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    Фариза Бацазова
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