В Северной Осетии отметили Всемирный день туризма

Всемирный день туризма отметили во Владикавказе

В столице Северной Осетии, Владикавказе, отметили Всемирный день туризма. Об этом пишет портал «Осетия-Ирыстон».

Отмечается, что для жителей и гостей республики организовали ярмарку ремесленников, мастер-классы по вышивке национальных платков.

«Любителям спорта Федерация по современному мечевому бою устроила настоящие сражения, — говорится в сообщении. — Участники праздника дегустировали осетинские пироги и пиво, были и народные танцы».

Мероприятие организовал Фонд развития туризма региона.

Ранее в сентябре стало известно, что в Северной Осетии захотели в ближайшее время организовать иммерсивные экскурсии по знаковым местам Владикавказа. Об этом заявила врио председателя комитета республики по туризму Мадина Тебиева.

