Звезда «Универа» Кожевникова раскрыла пол четвертого ребенка

Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова рассказала, что родила четвертого сына

Российская актриса и звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова раскрыла пол четвертого ребенка. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

38-летняя артистка опубликовала фотографию с мужем, бизнесменом Евгением Васильевым, под которой сообщила, что родила сына. «Никакую интригу я держать не буду, у нас сын! Да, четвертый сын, и мы этому безмерно рады», — написала она.

Кожевникова также рассказала, что они с мужем никогда не устраивают вечеринок по определению пола ребенка. «Мы убеждены, что в небесной канцелярии лучше всех знают, кто нужен каждой семье», — добавила актриса.

Ранее сообщалось, что Мария Кожевникова родила четвертого ребенка. «4 раза МАМА! Добро пожаловать! Любовь и благодарность», — написала она.