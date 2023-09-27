У уехавших из России Пугачевой и Галкина снизились доходы

KP.RU: доходы уехавших из РФ Аллы Пугачевой и Максима Галкина снизились втрое

Стало известно об уменьшении доходов эстрадной певицы Аллы Пугачевой и ведущего Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), проживающих вместе с детьми в Израиле. Об этом сообщает KP.RU.

По данным промоутеров, гонорары шоумена за выступления за границей снизились в три раза, со 150 тысяч евро (примерно 15,3 миллиона рублей) до 50 тысяч (примерно 5,1 миллиона рублей). По их мнению, это закономерно, так как в Европе стендап-комики в среднем получают за концерт 25 тысяч (примерно 2,57 миллиона рублей).

Промоутеры выразили предположение, что в дальнейшем доходы Галкина продолжат падать.

«На первых порах на Галкина из любопытства ходили эмигрировавшие украинцы. Но теперь интерес угас», — прокомментировал концертный организатор Сергей Лавров.

Прокатчики также заявили, что Пугачева не выступает за границей из-за слишком высокой цены за концерт: «Гонорар Пугачевой — 350 тысяч евро (примерно 36 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру»). Не каждый богач решится на такие траты, тем более в кризис».

Ранее стало известно, что уехавшие из России после начала специальной военной операции на Украине (СВО) артисты столкнулись с отменой выступлений за границей.