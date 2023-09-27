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11:53, 27 сентября 2023Экономика

Россияне назвали самые нелепые запреты от начальства

«Зарплата ру»: части россиян на работе запрещают наносить парфюм и пожимать руки

Фото: Unsplash

Большинство россиян сталкивались с корпоративными запретами на рабочем месте — о таком опыте сообщили 65 процентов участников опроса, проведенного «Зарплатой.ру». Его результаты поступили в распоряжение «Ленты.ру».

Респонденты поделились самыми нелепыми требованиями начальства. Среди них оказался запрет носить капроновые колготки любых цветов, кроме телесного, помогать низкоквалифицированным коллегам и покупать акции конкурентов компании. Некоторым также запрещают наносить парфюм, ставить лайки под постами с критикой руководства, угрожая увольнением, пожимать руки в офисе, вести личный аккаунт в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) и отмечать на работе дни рождения.

Такие ограничения относятся скорее к единичным явлениям. Напротив, среди самых частых требований руководства опрошенные назвали неразглашение зарплаты (48 процентов), жесткий дресс-код (47 процентов) и запрет на пользование гаджетами на работе, в том числе фитнес-браслетом (46 процентов). Многим россиянам на работе нельзя входить в личные аккаунты в соцсетях (46 процентов), негативно высказываться о своей компании и ее продуктах или услугах (40 процентов) и слушать музыку в офисе (29 процентов).

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В опросе сервиса, проводившемся с 15 по 26 сентября, приняли участие 2560 работающих россиян в возрасте от 25 до 55 лет во всех федеральных округах России.

Ранее аналитики «Работы.ру» и «СберПодбора» выяснили, что самой раздражающей чертой в начальнике для россиян является неумение ставить задачи. Такой ответ дали 23 процентов опрошенных. 17 процентам также не нравится, что руководитель не выполняет свои обязанности и перекладывает их на подчиненных, а 16 процентов не устраивают его личные качества. 

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    Софья Ермакова
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