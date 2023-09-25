Россияне назвали самую раздражающую черту в начальнике

«Работа.ру»: чаще всего в начальнике россиян раздражает неумение ставить задачи

Самой раздражающей чертой в начальнике для россиян является неумение ставить задачи. Такой ответ дали 23 процентов опрошенных, следует из результатов опроса сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» (есть в распоряжении «Ленты.ру».

17 процентам не нравится, что руководитель не выполняет свои обязанности и перекладывает их на подчиненных, а 16 процентов не устраивают его личные качества. Среди неприятных качеств начальника опрошенные также часто называют злоупотребление полномочиями, готовность подставить сотрудника ради собственной выгоды и плохое отношение к работникам (по 15 процентов).

14 процентов пожаловались, что начальник имеет обыкновение связываться с ними в нерабочее время, а 12 процентов заявили, что их руководитель берет на работу собственных родственников и друзей, за которых приходится работать другим. Каждый десятый респондент назвал раздражающим фактором то, что начальник принимает безответственные решения, еще столько же отмечают неуместный и оскорбительный юмор.

Среди главных положительных качеств в своем начальнике россияне чаще всего называли профессионализм (37 процентов), отношение к коллективу (35 процентов) и ответственное отношение к работе (34 процента). Каждый третий также высоко оценил нацеленность руководителя на результат. За личные качества и работоспособность ценят начальника по 27 процентов опрошенных. Пятая часть респондентов заявили, что их начальнику свойственны хорошее чувство юмора, гибкость и уверенность в себе, а 15 процентам нравится, что руководитель придерживается определенных принципов и ценностей.

В исследовании поучаствовали более 3,5 тысячи совершеннолетних россиян из всех регионов страны.

Ранее аналитики «Работы.ру» выяснили, что большинство россиян хотели бы знать зарплату своих коллег и начальства. В этом признались 52 процента опрошенных, а 48 процентов заявили, что эта информация для них не важна.