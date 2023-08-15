Россияне признались в желании узнать зарплату начальника

Работа.ру: большинство россиян желают узнать зарплату коллег и начальства

Большинство россиян хотели бы знать зарплату своих коллег и начальства. Об этом говорят результаты исследования сервиса «Работа.ру» (есть в распоряжении редакции «Ленты.ру»).

Опрос сервиса «Работа.ру» проходил в августе 2023 года. В исследовании приняли участие более 3 500 респондентов старше 18 лет из всех регионов России. Согласно итогам опроса, 52 процента граждан признались в желании узнать размер дохода других сотрудников, а 48 процентов заявили, что эта информация для них не важна.

Сильнее всего интересуется чужими доходами молодое поколение — 75 процентов респондентов в возрасте от 18 до 29 лет хотели бы знать, сколько получают их коллеги. Среди работников постарше (от 30 до 39 лет) желают узнать зарплаты других работников 60 процентов опрошенных. Меньше всего доход коллег заботит работников старше 50 лет.

Больше половины (58 процентов) опрошенных считают, что их коллеги на аналогичных должностях зарабатывают столько же, сколько и они. Треть из них полагает, что сотрудники зарабатывают больше (36 процентов), и незначительная часть (6 процентов) считает, что все остальные работники получают меньше, чем они. Чаще всего уверены в том, что их зарплата меньше коллег, женщины (56 против 44 процентов среди мужчин). При этом мужчины чаще обсуждают зарплату коллег, чем женщины — 13 против 7 процентов.

Как показал опрос финансового маркетплейса «Сравни», большинство россиян не стесняются своей заработной платы в общении с друзьями. Неловкость из-за низкого дохода не чувствовали 71 процент опрошенных. Обсуждают вопросы заработка с друзьями 67 процентов россиян — 41 процент пояснили, что говорят о финансах редко, а четверть респондентов затрагивают эти вопросы часто. Совсем не обсуждают заработки 33 процента опрошенных.