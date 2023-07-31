Россияне рассказали о стыде перед друзьями из-за разницы в зарплате

«Сравни»: треть россиян стесняются в общении с друзьями из-за разницы в зарплате

Большинство россиян рассказали, что не стесняются при общении с друзьями из-за разницы в заработной плате. Таковы результаты исследования финансового маркетплейса «Сравни», о его результатах пишет РИА Новости.

Неловкость из-за низкого дохода — своего или знакомых — никогда не чувствовали 71 процент опрошенных. При этом почти треть так или иначе испытывали стыд по этой причине. 6 процентов респондентов отметили, что из-за разницы в доходах испытывают стеснение постоянно, а 20 процентов также ощущают это чувство, но редко, отметили авторы опроса.

Обсуждают вопросы заработка с друзьями 67 процентов россиян — 41 процент пояснили, что говорят о финансах редко, а четверть респондентов признались, что часто или постоянно темой для общения со знакомыми становятся деньги. Совсем не обсуждают с приятелями заработки 33 процента опрошенных.

При этом финансовый статус друзей оказался не важен для россиян. О том, что им приятнее общаться с человеком, находящимся с ними на одном уровне доходов, рассказали только 5 процентов респондентов. Остальные заявили, что заработок не влияет на дружбу.

22 процента участников опроса поведали, что друзья с более высоким доходом мотивируют их своим примером зарабатывать больше. Еще 8 процентов отметили, что больше всего их вдохновляют на рост собственных заработков шутки друзей. Еще 4 процентам респондентов знакомые помогают финансовыми и карьерными советами.

Ранее опрос «Работы.ру» показал, что большинство не верят в приметы, связанные с деньгами, но но соблюдают их на всякий случай. Самой популярной при этом оказалась примета не свистеть в помещении, которую соблюдают 46 процентов опрошенных. Еще 40 процентов рассказали, что не выносят мусор по вечерам, 38 — не передают деньги через порог.