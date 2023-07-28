Россияне признались в соблюдении денежных примет

«Работа.ру»: 25 % россиян не дают деньги в долг по вечерам из-за плохой приметы

Большинство россиян (38 процентов) не верят в приметы, но соблюдают их на всякий случай, говорится в исследовании «Работы.ру», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

При этом 17 процентов опрошенных заявили, что верят в приметы однозначно, 44 процента в них не верят. Россияне также назвали самые распространенные поверья. Самой популярной оказалась примета не свистеть в помещении, которую соблюдают 46 процентов опрошенных. При этом 40 процентов рассказали, что не выносят мусор по вечерам, 38 — не передают деньги через порог.

Не берут и не дают в долг по вечерам 25 процентов россиян, всегда держат деньги в кошельке 24 процента. У 24 процентов опрошенных есть денежный талисман, 22 процента опрошенных не тратят деньги сразу после зарплаты, поскольку те должны «привыкнуть» к владельцу.

Дома у 20 процентов россиян есть растение, приносящее деньги, 19 процентов опрошенных не ставят сумку на пол, а 15 процентов никогда не берут купюры из рук и не передают их.

Ранее сообщалось, что более половины (54 процента) россиян оценили свое материальное положение как среднее. Хорошим его посчитали 19 процентов, плохим — 25 процентов. Россияне также рассказали, как пытаются улучшить материальное положение. Треть опрошенных не тратят лишнего, еще четверть хотят работать больше, а восемь процентов отправляют «запросы на богатство» во Вселенную.