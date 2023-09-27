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04:50, 27 сентября 2023Наука и техника

В США выбрали разработчика новой ракеты для F-35

Компания Northrop Grumman разработает новую ракету «воздух-земля» для F-35

Фото: Gianluka Vannicelli / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Военно-воздушные силы (ВВС) США выбрали разработчика перспективной ракеты класса «воздух-земля» Stand-in Attack Weapon (SiAW). Новый боеприпас для истребителя пятого поколения F-35 разработает компания Northrop Grumman, пишет Breaking Defense.

В компании сообщили, что ВВС выделили 705 миллионов долларов на вторую фазу создания SiAW. В рамках этого этапа планируют достичь первоначальной боевой готовности ракеты к 2026 году. Над первой фазой также работали компании Lockheed Martin и L3Harris.

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В качестве промежуточного решения ВВС купят усовершенствованную противорадиолокационную ракету Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER).

Отмечается, что SiAW позволит поражать несколько типов целей, включая системы радиоэлектронной борьбы, пусковые установки крылатых ракет и системы противовоздушной обороны. К 2028 финансовому году ВВС США планируют приобрести 400 ракет. Всего ведомство может купить до 3000 боеприпасов на сумму около 8,4 миллиарда долларов.

Ранее издание Defense News писало, что программа F-35 на 12 лет отстала от графика отчасти из-за покупки новых истребителей вместо поддержания боеготовности уже имеющихся. Многие из F-35 в настоящее время не готовы к выполнению задач.

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