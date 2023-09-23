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15:06, 23 сентября 2023Наука и техника

Счетная палата США заявила о неготовности F-35 к войне

Счетная палата США: программа истребителей F-35 на 12 лет отстала от графика

Фото: U.S. Air Force / Capt. Kip Sumner / Reuters

Программа истребителей пятого поколения F-35 производства американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin на 12 лет отстала от графика отчасти из-за покупки новых самолетов вместо поддержания боеготовности уже имеющихся. Об этом со ссылкой на документ правительственного наблюдательного органа сообщает Defense News.

По данным Счетной палаты, в настоящее время Военно-воздушные силы, Военно-морские силы и Корпус морской пехоты США располагают более 450 самолетами F-35. Всего Пентагон планирует приобрести около 2500 таких самолетов общей стоимостью жизненного цикла более 1,7 триллиона долларов, из которых 1,3 триллиона приходится на эксплуатацию и техническое обслуживание.

Согласно выводам наблюдательного органа, в настоящее время многие из F-35 не готовы к войне. Так, в марте 2023 года уровень боеспособности всех F-35 составлял 55 процентов, что значительно ниже целевого показателя в 70 процентов, установленного для F-35A, и целевого показателя в 75 процентов для F-35B и F-35C.

По данным Счетной палаты, с весны 2019 года количество деталей самолета, требующих ремонта, увеличилось с 4300 до более чем 10000. В настоящее время ремонт детали занимает в среднем 141 день, тогда как целевой показатель для этого параметра установлен в 60 дней. Поскольку почти три четверти требующих ремонта деталей возвращаются их производителю, офис программы F-35 в целях экономии времени предпочитает покупать новые детали по более высокой цене.

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В Пентагоне полагают, что подобный подход, позволяющий быстрее вернуть F-35 в строй, не является примером устойчивого подхода, так как увеличивает стоимость программы.

В июле издание сообщило, что корпорация Lockheed Martin в 2023 году не успеет поставить заказчикам примерно 50 истребителей пятого поколения, что снизит ее выручку на сотни миллионов долларов.

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    Иван Потапов
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