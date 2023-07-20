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17:02, 20 июля 2023Наука и техника

Lockheed Martin не успеет поставить 50 истребителей F-35 в 2023 году

Корпорация Lockheed Martin не успеет поставить около 50 истребителей F-35 в 2023 году

Фото: Amir Cohen / Reuters

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin в 2023 году не успеет поставить заказчикам примерно 50 истребителей пятого поколения, что снизит ее выручку на сотни миллионов долларов. Об этом сообщает Defense News.

Издание отмечает, что в 2023 году корпорация планировала отгрузить от 147 до 153 истребителей. Между тем задержки с обновлением программного обеспечения Technology Refresh 3 (TR-3) привели к тому, что Lockheed Martin успеет поставит только 100-120 единиц F-35, что снизит ее выручку на 210-350 миллионов долларов.

В корпорации утверждают, что речь идет не об отставании в производстве, а о задержках в поставках заказчикам. По этой причине в следующем году корпорация отгрузит больше истребителей вместо запланированных 156 самолетов.

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В мае издание со ссылкой на отчет Счетной палаты Соединенных Штатов сообщило, что Пентагон и Lockheed Martin за последние пять лет потеряли более одного миллиона запчастей, предназначенных для F-35, на общую сумму не менее 85 миллионов долларов.

В том же отчете регулятора говорится, что Lockheed Martin в ближайшие десятилетия может потребоваться провести дополнительный капитальный ремонт двигателей истребителей F-35, который обойдется в 38 миллиардов долларов.

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    Иван Потапов
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