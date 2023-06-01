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08:58, 1 июня 2023Наука и техника

В США оценили затраты на ремонт двигателей F-35

Bloomberg: капитальный ремонт двигателей F-35 может обойтись в 38 миллиардов долларов

Фото: U.S. Air Force / Reuters

Компании Lockheed Martin в ближайшие десятилетия может потребоваться провести дополнительный капитальный ремонт двигателей истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, который обойдется в 38 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Счетной палаты США (Government Accountability Office, GAO).

Отмечается, что проблема возникла в «системе управления мощностью и температурой» F-35, которая перераспределяет давление, создаваемое двигателем, направляя поток воздуха на охлаждение других компонентов. Чем больше воздуха направляют на охлаждение, там сильнее нагревается силовой агрегат.

«Система охлаждения перегружена, что вынуждает двигатель работать за пределами расчетных параметров. Дополнительное тепло увеличивает износ двигателя, сокращает срок его службы и увеличивает затраты на техническое обслуживание на 38 миллиардов долларов», — пишут аналитики GAO. В офисе программы F-35 отметили, что эти расходы смогут сократить с помощью пакета модернизации Engine Core Upgrade (ECU), который внедрят в начале 2030-х.

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В Счетной палате пришли к выводу, что энергосистема, основанная на требованиях, разработанных несколько лет назад субподрядчиком Lockheed Martin, не может удовлетворить потребности в охлаждении «все более сложной авионики самолета» и оборудования, которое F-35 получит в рамках модернизации Block 4. Поэтому стоимость модернизации увеличилась на миллиард долларов, до 16,5 миллиарда. Изначально Пентагон закладывал 1,3 триллиона долларов на эксплуатацию и техническое обслуживание парка F-35 в течение 77 лет.

В апреле издание Defense News писало, что поставки истребителей F-35 в 2023 году сократятся из-за задержек в доработке программы Technology Refresh 3 (TR3).

В ноябре 2022 года аналитики GAO назвали стоимость часа полета основных боевых самолетов Соединенных Штатов. Час полета F-35 обходится почти в 42 тысячи долларов.

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    Даниил Иринин
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