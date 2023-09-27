В Калининград привезут рукописи Льва Толстого

В Калининграде откроется посвященная Льву Толстому выставка

В Калининградском областном историко-художественном музее откроется выставка, посвященная 195-летию Льва Толстого, а также 160-летию начала работы над романом-эпопеей «Война и мир». Об этом сообщает «КП-Калининград» со ссылкой на пресс-службу музея.

Выставочный проект откроется 29 сентября. На нем будет представлено более 140 экспонатов, в числе которых рукописи, книги, иллюстрации, письма и картины.

Кроме того, посетителям выставки покажут экспонаты, посвященные экранизации романа Сергеем Бондарчуком.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии начался фестиваль деревянных скульптур «Тэль», созданные в рамках которого работы украсят туристический маршрут по территории Удмуртского ботанического сада. Среди скульптур, которые появятся на фестивале: хозяин леса Нюлэскузе, мудрая ель Мудор-Кыз и дух воды Вумурт.

