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19:13, 27 сентября 2023Моя страна

В Калининград привезут рукописи Льва Толстого

В Калининграде откроется посвященная Льву Толстому выставка

Фото: Екатерина Ветохина / ТАСС

В Калининградском областном историко-художественном музее откроется выставка, посвященная 195-летию Льва Толстого, а также 160-летию начала работы над романом-эпопеей «Война и мир». Об этом сообщает «КП-Калининград» со ссылкой на пресс-службу музея.

Выставочный проект откроется 29 сентября. На нем будет представлено более 140 экспонатов, в числе которых рукописи, книги, иллюстрации, письма и картины.

Кроме того, посетителям выставки покажут экспонаты, посвященные экранизации романа Сергеем Бондарчуком.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии начался фестиваль деревянных скульптур «Тэль», созданные в рамках которого работы украсят туристический маршрут по территории Удмуртского ботанического сада. Среди скульптур, которые появятся на фестивале: хозяин леса Нюлэскузе, мудрая ель Мудор-Кыз и дух воды Вумурт.

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    Алиса Удовик
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