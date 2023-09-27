На российской реке столкнулись катер и резиновая лодка

На Волге в Саратовской области столкнулись катер и резиновая лодка

В Саратовской области на реке Волга столкнулись катер и резиновая лодка. Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства области Юрий Юрин в Telegram-канале.

По его информации, авария произошла в Гагаринском районе близ населенного пункта Усть-Курдюм в районе четырех часов утра по местному времени. В результате происшествия пострадал один человек, врачам не удалось его спасти.

Ранее в Ростовской области два теплохода столкнулись на реке из-за густого тумана. В аварию на воде попали «Волгодон-225», который вез зерно из Ульяновской области в Краснодарский край, и «Астрол-6», направлявшийся с оборудованием в Казахстан. Суда пересеклись на перекате «Суходонецкий» и не смогли разойтись.

До этого в Вологодской области пассажирский теплоход столкнулся с баржей. Судно «Княжна Анастасия» выполняло рейс Москва — Санкт-Петербург, столкновение произошло на реке Шексне на 624-м километре Волго-Балтийского водного пути.