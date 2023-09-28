В Калининграде пройдет бесплатная лекция об Александре I

В Калининграде 29 сентября пройдет лекция об Александре I

В Калининграде в областном историко-художественном музее пройдет бесплатная лекция «Александр Благословенный. Жизнь императора в картинах». Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на пресс-службу музея.

Мероприятие состоится 29 сентября. Лекцию проведет искусствовед и научный сотрудник сектора истории музея Алена Мирошниченко. Посетители узнают о жизни и судьбе императора Александра I через призму картин и гравюр выдающихся и малоизвестных художников.

Ранее сообщалось, что в Калининградском областном историко-художественном музее откроется выставка, посвященная 195-летию Льва Толстого, а также 160-летию начала работы над романом-эпопеей «Война и мир». На выставочном проекте будет представлено более 140 экспонатов.

